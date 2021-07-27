Массовое производство электрического грузовика Tesla Semi отложено еще на год: названа причина

Рано обрадовались.

Компания Tesla в очередной раз отложила массовое производство электрического грузовика Semi.

Об этом сообщает Electrek.

Стоит отметить, что впервые компания представила грузовик в ноябре 2017 года. Первоначальным планом было начать ее поставки в 2019 году. Недавно появилась информация, что Tesla Semi уже скоро встанет на конвейер. Впрочем, похоже, придется еще немного подождать.

Так, во время подведения финансовых итогов за второй квартал 2021 года Tesla сообщила, что производство электрических грузовиков Tesla Semi снова откладывается. На этот раз — до 2022 года.

Также читайте Tesla показала испытания электрического грузовика Semi на гоночном треке: видео

В официальном сообщении Tesla говорится следующее:

"Из-за ограниченной доступности аккумуляторных элементов и проблем с глобальным цепочкой поставок, мы перенесли запуск программы Semi Truck на 2022 год", — говорится в заявлении компании.

По информации людей, знакомых с ситуацией, Tesla уже завершила работы над производственной линией мостов (для грузовых автомобилей это важный элемент), а сейчас находится в процессе отладки малосерийноц сборочной линии. Однако запуск в массовое производство Semi будет целиком зависеть от поставок в достаточном объеме аккумуляторных батарей Tesla 4680.

Когда ее впервые анонсировали, Илон Маск заявил, что Tesla Semi будет иметь пробег в 480 и 800 км на шоссе в случае буксировки более 36 тысяч кг груза. Этот показатель станет рекордным в сегменте электрогрузовиков. Он добавил, что с такой загрузкой тягач сможет разогнаться до 96 км/ч за 20 секунд и прийти к стабильной скорости 104,6 км/ч, по сравнению с 72 км/ч эквивалентно дизеля. Что касается стоимости, то она составит 150 и 180 тысяч долларов.

Ранее рассказывалось о том, что Tesla без объяснения причины остановила поставки одной из своих моделей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку