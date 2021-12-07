Массовый переход на электромобили может спровоцировать потерю рабочих мест

50100 мест находятся под угрозой, из-за массовой электрификации.

Из-за планов ЕС по запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания до 2035 года полмиллиона рабочих мест окажутся под угрозой.

Процесс производства электромобилей полуавтоматический, а это значит, что в течение следующих десятилетий автомобильные компании ожидают 226 000 новых рабочих мест, что меньше, чем было раньше, об этом сообщает Financial Times.

Более двух третей рабочих мест исчезнут в течение следующих двух десятилетий, такую печальную статистику получили в ходе опроса Европейской ассоциацией автомобильных поставщиков, Clepa.

В то же время, согласно исследованию, проведенному PwC, в производстве новых деталей для "электричек" будет создано 226 000 новых рабочих мест, что снизит количество потерь примерно до 275 000.

Также, затраты на разработку новых технологий могут привести к еще большим потерям рабочих мест. Ведь чем больше компания тратит свой бюджет на производство, тем меньше она может себе позволить рабочих.

Это утверждение поддержали и в крупнейшем поставщике автомобильных запчастей Германии, Continental. Они предупредили, что если такая политика не будет сопровождаться программами создания новых возможностей трудоустройства и финансовой поддержки для тех, кто работает в отраслях с использованием ископаемого топлива, это чревато массовой безработицей.

Исполнительный директор Volkswagen Герберт Дисс не совсем согласен с заявлениями коллег и считает, что они немного преувеличены. Ведь большинство автомобиля остается неизменным. Это все еще сиденье, краска, кузовные работы, интерьер, колеса, оси. Также прилагается производство электромоторов и батарей.

Итак, какой именно сценарий событий увидит свет в 2035 году, сейчас трудно понять. Но обе версии имеют право на жизнь.

Напомним, что Германия откажется от автомобилей с традиционными двигателями к 2030 году.