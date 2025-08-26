- Дата публикации
Матовая покраска автомобиля: преимущества, риски и расходы
Матовые автомобили выглядят стильно, однако даже мелкая царапина может стоить тысячи долларов.
Матовое покрытие автомобиля стало новым трендом в мире автостиля. Она делает машину эффектной и уникальной, однако за красотой кроются значительные затраты и сложности с уходом.
Об этом пишет Jalopnik.
Матовые авто отличаются грубостью и глубиной цвета. Такое покрытие:
не отражает свет и скрывает мелкие царапины;
всегда выглядит свежим;
не требует полировки для блеска.
Для многих автовладельцев это способ подчеркнуть статус и индивидуальность.
Почему автоматические мойки под запретом
Эксперты предостерегают: автоматические мойки для матовых авто — смертельная угроза. Жесткие щетки покидают царапины и создают глянцевые пятна, которые невозможно исправить.
Единственный выход — ручная мойка или услуги профессиональных детейлеров. Это означает дополнительные затраты и время.
Если глянец можно полировать, то матовая краска такого не простит. Даже небольшая царапина или скол от камня могут потребовать полной перекраски детали.
Краска для окраски или локальный ремонт не помогут. В результате любое повреждение обходится гораздо дороже.
Сколько стоит матовая покраска
Матовая краска как опция у производителя может прибавить несколько тысяч долларов к цене авто.
Перекраска одной панели стоит в разы дороже, чем при глянцевом покрытии.
Специальные средства ухода — еще одна статья расходов.
Таким образом, матовый автомобиль становится роскошью не только во внешнем виде, но и в уходе.
Специальный уход и средства
Использовать обычные продукты для глянцевых автомобилей категорически запрещено. Воск и силиконы испортят матовый эффект.
Для такого покрытия есть отдельные шампуни, очистители и защитные покрытия, которые создают гидрофобный слой и сохраняют текстуру.
