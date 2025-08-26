Матовая покраска автомобиля: преимущества, риски и расходы

Автомобиль / © Pixabay

Реклама

Матовое покрытие автомобиля стало новым трендом в мире автостиля. Она делает машину эффектной и уникальной, однако за красотой кроются значительные затраты и сложности с уходом.

Об этом пишет Jalopnik.

Матовые авто отличаются грубостью и глубиной цвета. Такое покрытие:

Реклама

не отражает свет и скрывает мелкие царапины;

всегда выглядит свежим;

не требует полировки для блеска.

Для многих автовладельцев это способ подчеркнуть статус и индивидуальность.

Почему автоматические мойки под запретом

Эксперты предостерегают: автоматические мойки для матовых авто — смертельная угроза. Жесткие щетки покидают царапины и создают глянцевые пятна, которые невозможно исправить.

Единственный выход — ручная мойка или услуги профессиональных детейлеров. Это означает дополнительные затраты и время.

Если глянец можно полировать, то матовая краска такого не простит. Даже небольшая царапина или скол от камня могут потребовать полной перекраски детали.

Реклама

Краска для окраски или локальный ремонт не помогут. В результате любое повреждение обходится гораздо дороже.

Сколько стоит матовая покраска

Матовая краска как опция у производителя может прибавить несколько тысяч долларов к цене авто.

Перекраска одной панели стоит в разы дороже, чем при глянцевом покрытии.

Специальные средства ухода — еще одна статья расходов.

Таким образом, матовый автомобиль становится роскошью не только во внешнем виде, но и в уходе.

Специальный уход и средства

Использовать обычные продукты для глянцевых автомобилей категорически запрещено. Воск и силиконы испортят матовый эффект.

Реклама

Для такого покрытия есть отдельные шампуни, очистители и защитные покрытия, которые создают гидрофобный слой и сохраняют текстуру.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые двигатели не выдерживают даже 100 тысяч километров пробега — их ремонт может стоить владельцам очень дорого. А также о пятерке моделей, часто ломающихся в Украине.