ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
Количество просмотров
38
Время на прочтение
2 мин

Матовая покраска автомобиля: преимущества, риски и расходы

Матовые автомобили выглядят стильно, однако даже мелкая царапина может стоить тысячи долларов.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Автомобиль

Автомобиль / © Pixabay

Матовое покрытие автомобиля стало новым трендом в мире автостиля. Она делает машину эффектной и уникальной, однако за красотой кроются значительные затраты и сложности с уходом.

Об этом пишет Jalopnik.

Матовые авто отличаются грубостью и глубиной цвета. Такое покрытие:

  • не отражает свет и скрывает мелкие царапины;

  • всегда выглядит свежим;

  • не требует полировки для блеска.

Для многих автовладельцев это способ подчеркнуть статус и индивидуальность.

Почему автоматические мойки под запретом

Эксперты предостерегают: автоматические мойки для матовых авто — смертельная угроза. Жесткие щетки покидают царапины и создают глянцевые пятна, которые невозможно исправить.

Единственный выход — ручная мойка или услуги профессиональных детейлеров. Это означает дополнительные затраты и время.

Если глянец можно полировать, то матовая краска такого не простит. Даже небольшая царапина или скол от камня могут потребовать полной перекраски детали.

Краска для окраски или локальный ремонт не помогут. В результате любое повреждение обходится гораздо дороже.

Сколько стоит матовая покраска

Матовая краска как опция у производителя может прибавить несколько тысяч долларов к цене авто.

  • Перекраска одной панели стоит в разы дороже, чем при глянцевом покрытии.

  • Специальные средства ухода — еще одна статья расходов.

Таким образом, матовый автомобиль становится роскошью не только во внешнем виде, но и в уходе.

Специальный уход и средства

Использовать обычные продукты для глянцевых автомобилей категорически запрещено. Воск и силиконы испортят матовый эффект.

Для такого покрытия есть отдельные шампуни, очистители и защитные покрытия, которые создают гидрофобный слой и сохраняют текстуру.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые двигатели не выдерживают даже 100 тысяч километров пробега — их ремонт может стоить владельцам очень дорого. А также о пятерке моделей, часто ломающихся в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
38
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie