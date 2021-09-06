Maybach представил свой первый электрический электрокар: это внедорожник, вдохновленный яхтами

Он выйдет в 2022 году, или позже.

Maybach представил концепт своего первого электромобиля — это внедорожник, который дополнит линейку Mercedes EQS.

Об этом сообщает Daimler.

Автомобиль получил двухцветный корпус: сверху он обработан цветом Obsidian Black Metallic, а снизу — Zircon Red Metallic. На передней части есть большая черная панель, которая характерна для моделей Maybach, с блестящими вертикальными хромированными полосами.

Также хромом обработанные стойки EQS. Ручки дверей сделаны вровень с корпусом. Двери водителя открываются автоматически, когда он подходит к автомобилю. Кроме того, по боках можно увидеть огромные 24-дюймовые колеса.

Салон концепта EQS воодушевлен яхтами. Задние сиденья разделяет центральная консоль из белого фортепианного лака и контрастных вставок цвета розового золота. Также внутри есть пара роскошных сидений, а пол покрывает искусственный мех.

Спереди установлены экраны, растянутые почти на всю ширину кузова. Три дисплея накрыты единым стеклом, и поэтому кажется, что они являются единым целым. Даже пассажир имеет 12,3-дюймовый OLED-дисплей. Также есть круглые вентиляционные отверстия с глянцевого хрома и с оцинкованной отделкой.

Сначала в 2022 году Mercedes выпустит свою версию внедорожника EQS, а модель Maybach выйдет после него. Компания планирует, что он будет иметь 600 километров запаса хода.

Daimler

Ранее сообщалось, что Mercedes официально представил Maybach S-Class нового поколения.

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