МАЗ представил электрический автобус с запасом хода в 320 км

Вскоре он выедет на дороги Беларуси.

МАЗ представил электрический автобус — 303Е10.

Об этом сообщает Specmachinery.

Отмечается, что это транспортное средство оснащено немецким электродвигателем ZF CeTrax мощностью 300 кВт и с низким потреблением электричества. Запас хода в 280-320 км обеспечивают батареи емкостью 285 кВт/ч, а подзарядка занимает 4-6 часов.

В салоне могут разместиться 72 пассажира, из них 30 — на сиденьях. Все ряды сидений оснащены USB-портами, чтобы пассажиры могли зарядить в дороге смартфоны и планшеты. Кроме этого, один из входов оборудован откидным пандусом для удобства маломобильных групп населения.

МАЗ 303Е10 имеет увеличенную площадь панорамного остекления, в салоне поддерживается комфортный микроклимат благодаря наличию кондиционера и отопителей, причем полностью электрических.

belta.by

Водительское место оборудовано цифровой панелью приборов. На экране видно каждую деталь, включая данные с датчиков дождя, света, систем безопасности ECAS и EBS. Электронное управление обеспечивает автоматическую диагностику всех бортовых систем.

Планируется, что уже до июля этот электробус будет ездить по улицам Бреста.

Ранее рассказывалось о том, что в Киеве тестируют электрический автобус белорусского производства.

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