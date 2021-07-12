Mazda проведет существенный отзыв популярной модели из-за травмоопасного логотипа

Речь идет об экземплярах с 2004 по 2007 годы.

Компания Mazda приняла решение отозвать более 260 тысяч автомобилей "третьей" модели.

Как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), речь идет о седанах и хэтчбеках Mazda 3, которые были выпущены с 2004 по 2007 годы.

Отмечается, что причиной такого решения японского автопроизводителя стал логотип на руле, который может рассыпаться, а осколки — стать причиной травм лица в случае срабатывания водительской подушки безопасности.

Поставщик комплектующих Mazda выяснил, что полиуретановые логотипы со временем становятся хрупкими, и при аварии осколки от лейбла способны нанести дополнительные увечья. За последние шесть лет из-за дефекта пострадали десять человек, и японская марка инициировала глобальный отзыв.

Mazda рассылает владельцам уведомления об отзыве. Как и в случае с большинством отзывов, все работы будут проводиться бесплатно. Ожидается, что компания просто заменит эмблемы в своих автомобилях.

Ранее из-за аналогичной причины отозвать авто решила компания Chevrolet.

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