Механик назвал кнопку в авто, способную вдвое продлить "жизнь" двигателя

Кнопка с буквой «А» и стрелкой в виде круга

Реклама

Современные технологии сделали вождение более комфортным, но иногда удобство может стоить дорого. Одной из популярных функций среди владельцев кроссоверов и премиум-седанов является дистанционный запуск двигателя. Но действительно ли это благо для автомобиля?

Американский автомеханик Скотти Килмер, у которого более 50 лет опыта ремонта авто, поделился своим профессиональным предостережением в видеоблоге.

По словам Килмера, запуск двигателя — это критический момент, когда мотор получает наибольшую нагрузку.

Реклама

«Большинство износа происходит именно в этот момент. До 97% — еще до того, как смазка успевает добраться до всех узлов», — объяснил он.

Автомеханик рекомендует отключать функцию автозапуска, чтобы уменьшить износ. Сделать это просто — нужно найти кнопку с буквой «А» и стрелкой в виде круга, которая обычно расположена на передней панели.

«Это как включать и выключать компьютер по десять раз в день вместо того, чтобы перевести его в спящий режим», — добавил мастер.

По его мнению, регулярное использование этой опции почти вдвое сокращает моторесурс. С этим соглашается и украинский специалист.

Реклама

«Действительно, чем чаще стартует мотор на холодную, тем быстрее он изнашивается. Мы часто видим на СТО авто с проблемами масляного насоса или вкладышей — и это нередко следствие постоянного автозапуска», — рассказал автослесарь Игорь из Киева.

Отказ от этой, казалось бы, мелочи может спасти ваш кошелек от значительных расходов. Замена или капитальный ремонт двигателя будет стоить минимум 60-80 тыс. грн. И это без учета дополнительных расходов на эвакуатор и потерь времени.

Поэтому, один легкий нажим — и вы либо продлеваете жизнь двигателя, либо приближаете его к дорогостоящему ремонту.

К слову, ранее сообщалось о девяти важных правилах, которые помогут продлить жизнь двигателя авто.