- Дата публикации
-
- Категория
- Новости
- Количество просмотров
- 345
- Время на прочтение
- 2 мин
Механик назвал кнопку в авто, способную вдвое продлить "жизнь" двигателя
Одна популярная функция в современных авто может вдвое сократить «жизнь» двигателя. Автомеханик рассказал, как нажатием одной кнопки избежать дорогостоящего ремонта.
Современные технологии сделали вождение более комфортным, но иногда удобство может стоить дорого. Одной из популярных функций среди владельцев кроссоверов и премиум-седанов является дистанционный запуск двигателя. Но действительно ли это благо для автомобиля?
Американский автомеханик Скотти Килмер, у которого более 50 лет опыта ремонта авто, поделился своим профессиональным предостережением в видеоблоге.
По словам Килмера, запуск двигателя — это критический момент, когда мотор получает наибольшую нагрузку.
«Большинство износа происходит именно в этот момент. До 97% — еще до того, как смазка успевает добраться до всех узлов», — объяснил он.
Автомеханик рекомендует отключать функцию автозапуска, чтобы уменьшить износ. Сделать это просто — нужно найти кнопку с буквой «А» и стрелкой в виде круга, которая обычно расположена на передней панели.
«Это как включать и выключать компьютер по десять раз в день вместо того, чтобы перевести его в спящий режим», — добавил мастер.
По его мнению, регулярное использование этой опции почти вдвое сокращает моторесурс. С этим соглашается и украинский специалист.
«Действительно, чем чаще стартует мотор на холодную, тем быстрее он изнашивается. Мы часто видим на СТО авто с проблемами масляного насоса или вкладышей — и это нередко следствие постоянного автозапуска», — рассказал автослесарь Игорь из Киева.
Отказ от этой, казалось бы, мелочи может спасти ваш кошелек от значительных расходов. Замена или капитальный ремонт двигателя будет стоить минимум 60-80 тыс. грн. И это без учета дополнительных расходов на эвакуатор и потерь времени.
Поэтому, один легкий нажим — и вы либо продлеваете жизнь двигателя, либо приближаете его к дорогостоящему ремонту.
К слову, ранее сообщалось о девяти важных правилах, которые помогут продлить жизнь двигателя авто.