Mercedes-AMG остановит производство одной из своих моделей

Mercedes-AMG остановит производство одной из своих моделей

Она выходила с 2014 года.

Mercedes-AMG до конца декабря этого года перестанет производить модель GT.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Немецкий производитель автомобилей впервые представил AMG GT в 2014 году, как духовного преемника SLS AMG. Однако через 7 лет его отправляют в отставку.

Заказы на машину недавно закрылись и последними выпущенными моделями AMG GT будут те, которые заказали ранее в этом месяце.

Подробности о преемнике автомобиля пока не известны. На самом деле, даже непонятно, будет ли он, поскольку никакие прототипы ни были замечены, а автопроизводитель публично не признал, что работает над заменой.

Известно, что новый Mercedes-AMG SL заменит AMG GT Roadster, но непонятно, какое будущее ждет AMG GT Coupe.

Последним вариантом Mercedes-AMG GT является серия Black. Сейчас это самый быстрый серийный автомобиль на Нюрбургринге, на котором он установил время 6:48,05 в прохождении трассы длиной 20,8 км.

Сделать автомобиль настолько быстрым помогает 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 720 л.с. и 800 Нм крутящего момента.

Ранее сообщалось, что Mercedes-AMG представил свой первый гибрид.

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