Mercedes-AMG представил свой первый гибрид: это самое мощное серийное авто марки

GT 63 SE Performance имеет 831 лошадиную силу.
Mercedes-AMG представил свой первый гибридный автомобиль GT 63 SE Performance, который стал самой мощной моделью марки.
Об этом сообщается на сайте Daimler.
Авто получило 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, аккумуляторную батарею на 6,1 киловатт-часов и электродвигатель, установленный на задней оси. Все это вместе выдает 831 лошадиную силу и 1400 Нм крутящего момента.
В разработке аккумулятора инженеры тесно работали с отделом двигателей Mercedes-AMG "Формулы-1" в Великой Британии. Они хотели создать его мощным, но в то же время легким. Батарея весит 89 килограмм и выдает 204 л.с.
Из-за того, что назначение батареи выдавать мощность вместо дальности хода, GT 63 сможет проехать только на электричестве всего 12 километров.
Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, до 200 км — за 10 секунд, а максимальная скорость составит 315 км/ч.
Модель получила режимы езды, которые есть на моделях GT 53 и GT 63: Comfort, Sport, Sport Plus, Race и Slippery. Однако у нее есть также новый режим электрического привода, который позволяет S E Performance ехать в круиз-контроле со скоростью до 130 км/ч. Кроме того, есть режим вождения одной педалью.
GT 63 SE Performance получил адаптивную подвеску AMG Ride Control plus, которую можно настраивать индивидуально. Mercedes говорит, что отличие между спортивным и комфортным режимами стало еще больше.
Внешне от обычного GT 63 новинка не сильно отличается. На переднем бампере установлены позаимствованные фары от купе GT, порт зарядки установлен чуть ниже задних фонарей, и есть новые варианты колес на 20 и 21 дюйма.
Такое же сходство имеет и салон. Здесь установлена традиционная для других моделей GT информационно-развлекательная система MBUX и новый двухспицевый руль с кнопками.
Однако цену компания еще не объявила. GT 43 стоит в США от 89 900 долларов, GT 53 — 99 950 долларов, GT 63 — 140 600 долларов, а 63 S — 161 900 долларов. SE Performance будет на вершине линейки, поэтому цена может быть около 200 000 долларов. В продажу авто поступит позже в этом году.
Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz представил бюджетный компактвэн нового поколения.