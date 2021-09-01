Mercedes-AMG представил свой первый гибрид: это самое мощное серийное авто марки

GT 63 SE Performance имеет 831 лошадиную силу.

Mercedes-AMG представил свой первый гибридный автомобиль GT 63 SE Performance, который стал самой мощной моделью марки.

Об этом сообщается на сайте Daimler.

Авто получило 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, аккумуляторную батарею на 6,1 киловатт-часов и электродвигатель, установленный на задней оси. Все это вместе выдает 831 лошадиную силу и 1400 Нм крутящего момента.

В разработке аккумулятора инженеры тесно работали с отделом двигателей Mercedes-AMG "Формулы-1" в Великой Британии. Они хотели создать его мощным, но в то же время легким. Батарея весит 89 килограмм и выдает 204 л.с.

Daimler

Из-за того, что назначение батареи выдавать мощность вместо дальности хода, GT 63 сможет проехать только на электричестве всего 12 километров.

Автомобиль будет разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды, до 200 км — за 10 секунд, а максимальная скорость составит 315 км/ч.

Модель получила режимы езды, которые есть на моделях GT 53 и GT 63: Comfort, Sport, Sport Plus, Race и Slippery. Однако у нее есть также новый режим электрического привода, который позволяет S E Performance ехать в круиз-контроле со скоростью до 130 км/ч. Кроме того, есть режим вождения одной педалью.

GT 63 SE Performance получил адаптивную подвеску AMG Ride Control plus, которую можно настраивать индивидуально. Mercedes говорит, что отличие между спортивным и комфортным режимами стало еще больше.

Daimler

Внешне от обычного GT 63 новинка не сильно отличается. На переднем бампере установлены позаимствованные фары от купе GT, порт зарядки установлен чуть ниже задних фонарей, и есть новые варианты колес на 20 и 21 дюйма.

Такое же сходство имеет и салон. Здесь установлена ​​традиционная для других моделей GT информационно-развлекательная система MBUX и новый двухспицевый ​​руль с кнопками.

Однако цену компания еще не объявила. GT 43 стоит в США от 89 900 долларов, GT 53 — 99 950 долларов, GT 63 — 140 600 долларов, а 63 S — 161 900 долларов. SE Performance будет на вершине линейки, поэтому цена может быть около 200 000 долларов. В продажу авто поступит позже в этом году.

Daimler

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