Mercedes-Benz избавится от одного из типов кузова: названы сроки

Все ради дальнейшей электрификации.

Компания Mercedes-Benz, похоже, определилась с датой отказа от выпуска автомобилей в кузове "универсал".

Об этом сообщает Automobilwoche.

По их данным, судьба двуобъемников уже решена: новые не появятся, а существующие исчезнут из модельного ряда марки уже через восемь лет (в 2030-м). Такое решение продиктовано желанием придумать средства на электрификацию, которая также должна завершиться к 2030 году.

Первым в очереди к выходу стоит CLA Shooting Brake, продажи которого прекратятся в 2025 году, сообщает источник, а последним может стать универсал E-Class.

Об удалении из линейки CLA Shooting Brake уже говорили сами представители Mercedes-Benz. В частности, руководитель компании Ола Каллениус, анонсируя сокращение модельного ряда, заявил, что Mercedes-Benz "зашел слишком далеко" в стремлении занять все возможные ниши в каждом сегменте. Кроме того, чистка модельного ряда поможет компании придумать больше средств на электрификацию – по плану производителя модельная линейка Mercedes-Benz будет полностью электрической именно с 2030 года.

Впрочем, Mercedes-Benz уже размышляет над альтернативами. По данным издания, марка может порадовать клиентов большой электрической моделью с высокой посадкой и батареей под полом, которая будет сочетать в себе преимущества седана и вседорожника, или сильнее развести в линейке кроссоверы и внедорожники, отметив их особенности.

Читайте также:

На украинский рынок выйдет быстрый электромобиль Mercedes-Benz: объявлена стоимость

Хватит на неплохой подержанный автомобиль: сотрудники Mercedes-Benz получат рекордную премию в истории компании

1000 километров на одном заряде: Mercedes-Benz представил новый электрокар