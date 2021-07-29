Mercedes-Benz начала испытания стильного электрического грузовика с заниженной кабиной

Серийное производство этой модели начнется в первые месяцы 2022 года.

Компания Mercedes-Benz вывела на тесты новый электрический грузовик eConic.

Об этом сообщает Autoevolution.

Отмечается, что главной целью тестов является проверка надежности аккумулятора и электрического силового агрегата при низких или высоких температурах, а также общей безопасности и характеристик.

eEconic предназначен для работы в городах, в том числе как мусоровоз. Будущая новинка хорошо подходит для этой работы, поскольку способна охватить типичные пути сбора мусора, не требуя подзарядки на маршруте. При этом сама машина не будет засорять воздух и будить жителей жилых районов звуками мотора.

autoevolution.com

Архитектура электрогрузовика, с вынесенной вперед и низко посаженной кабиной, во многом базируется на модели eActros, презентация которой состоялась в конце июня. В результате основные технические характеристики eEconic в значительной степени идентичны параметрам eActros.

27-тонный автомобиль оснащен электрической осью с двумя встроенными электродвигателями и 2-скоростной коробкой передач. Двигатели охлаждаются жидкостью и генерируют 300 кВт (402 л.с.) мощности. В конце каждого маршрута аккумуляторы можно заряжать в депо на терминалах мощностью 160 кВт. Это означает, что eEconic может выполнить весь свой маршрут без лишних остановок для подзарядки, что делает его экономичным. С полностью заряженными АКБ eEconic способен проехать около 100 км.

autoevolution.com

Начало серийного производства электрического коммунального шасси eEconic запланировано на вторую половину 2022 года.

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