Mercedes-Benz навсегда может отказаться от одного из типов кузова

Он уступает по популярности внедорожникам.

Компания Mercedes-Benz может навсегда отказаться от выпуска автомобилей в кузове " универсал".

Об этом сообщает Autocar.

Так, главный операционный директор Mercedes-Benz Маркус Шефер сказал, что компания без особого оптимизма смотрит в будущее автомобилей с кузовом "универсал" и другие ниши, поскольку электрификация сдвигает баланс традиционных секторов рынка.

В интервью на Мюнхенском автосалоне Шефер признал, что "универсалы" вскоре останутся в прошлом. Этот рынок находится под давлением, поскольку все больше и больше клиентов переходят на внедорожники, а "сараи" пользуются спросом только на нескольких рынках.

Forbes

Ранее другие источники в Mercedes-Benz указали, что с появлением все более экономичных внедорожников, особенно более аэродинамических электрических, рынок универсалов сокращается. Сейчас Европа — одно из немногих мест на мировом рынке, где удлиненные версии покупаются в больших количествах, поскольку Китай и США предпочитают машины сегмента SUV.

Шефер также признал, что Mercedes оценивает будущее купе и кабриолетов.

"Мы должны признать, что спрос на кабриолеты во всем мире падает — Китай не является приоритетным рынком для родстеров, а в Европе все меньше покупателей, которые выбирают кабриолет, по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Но я думаю, что это очень привлекательный и эмоциональный продукт".

Ранее рассказывалось о том, какой тип кузова авто больше всего пользуется популярностью среди украинцев.

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