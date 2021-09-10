Mercedes-Benz объявил о прекращении разработки гибридных автомобилей

Основной акцент будет сделан на электромобилях.

Компания Mercedes-Benz приняла решение отказаться от разработки гибридных автомобилей.

Об этом сообщает Mercedes-fans.

О соответствующем решении стало известно после презентации электромобилей на Мюнхенском автосалоне — IAA Mobility. Так, своем выступлении на мероприятии в Германии глава отдела развития Daimler Маркус Шефер пояснил, что компания больше не будет инвестировать в этот тип силовых установок.

Исполнительный директор дал понять, что развития новых технологий в этой сфере не планируется. Это объявление было несколько предсказуемым. Не только для Daimler, но и для других европейских производителей, поскольку гибридная технология с подключаемым модулем более сложной и более дорогой в разработке.

Гибридный автомобиль, который подключается к сети, имеет два силовых агрегата, один электрический, а другой — внутреннего сгорания, и заставить эти системы работать вместе всегда будет дороже и сложнее, чем разработка полностью электрического автомобиля. С другой стороны, этот тип транспортного средства просуществует несколько лет. Немецкие поставщики, такие как ZF, в ближайшие несколько лет делают ставку на плаг-ин гибриды с удвоенной автономностью в электрическом режиме по сравнению с текущими моделями, где самыке способные могут проехать около 100 км без бензина.

Также читайте Дизайнер Mercedes спрогнозировал конец классических седанов: причина довольно неожиданная

Хорошим примером является Mercedes-Benz Class A250e, представленный в прошлом году плаг-ин гибридный автомобиль, способный проехать до 73 км в 100% электрическом режиме и который был достаточно успешным в Германии.

Mercedes-Benz, в свою очередь, по-прежнему сосредоточен на электромобилях: к 2022 году бренд будет иметь 100% электрические модели во всех сегментах, а к 2025 году все новые платформы будут электрическими. Разработка и производство аккумуляторов в Европе также будут сильно увеличены.

Ранее рассказывалось о том, что Mercedes-Benz представил революционную технологию, которая позволяет управлять автомобилем с помощью мысли.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку