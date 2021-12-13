Mercedes-Benz первым в мире получил разрешение на использование автопилота третьего уровня на дорогах общего пользования

Новый автопилот появится в автомобилях компании в начале 2022 года.

Концерн Daimler стал первым в мире автопроизводителем, получившим разрешение от Федерального управления автомобильным транспортом Германии (KBA) на активацию системы беспилотного вождения 3 уровня.

В этой системе электроника контролирует передвижение по автомагистралям, но на дорогах с непредсказуемым движением, водителю придется взять управление на себя. Об этом сообщается на официальном сайте компании Daimler.

Федеральное агентство разрешило использовать систему Drive Pilot на скорости до 60 километров в час. Для Drive Pilot в стране подходят 13 тысяч километров дорог. Также автопилот можно использовать в других странах, где это разрешено на законодательном уровне. К примеру, в США и Китае также тестируется система Drive Pilot.

Как заявляет производитель, автопилот сможет автоматически поддерживать заданную скорость и полосу, а также реагировать на экстренные ситуации, машина сможет уклоняться от помех в пределах нанесенной полосы или быстро остановиться. Также интересная фишка в том, что если водителю при активированном автопилоте станет плохо и он не сможет отвечать на требования автомобиля взять контроль на себя, тогда машина совершит автоматическую экстренную остановку и позовет на помощь.

Новейшая система Drive Pilot будет доступна в Германии уже в первом квартале 2022 года. Ее активируют на седанах Mercedes-Benz S-Class и новых люксовых электричках Mercedes-Benz EQS.

Напомним, что недавно журналисты опробовали полный автопилот от Tesla: названы преимущества и недостатки.