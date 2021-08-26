Mercedes-Benz представил бюджетный компактвэн нового поколения

Модель дебютировала сразу в двух версиях.

Компания Mercedes-Benz официально представила коммерческий компактвэн Citan.

Этот компактный фургон представлен в двух вариантах — грузовом Panel Van и грузопассажирском Tourer. Машина имеет вместительный грузовой отсек объемом до 2,9 м куб, где один за другим поперечно становятся два европоддона. Грузоподъемность фургона достигает 782 кг.

Фирменная деталь Citan — выштамповка на корме, которая визуально соединяет фонари, причем она есть и в версии с распашными створками, и у машины с подъемными дверями. Компактвэн можно будет заказать с двумя сдвижными дверями (размер отверстий 615X1059 миллиметров), асимметричными распашными створками (с блокировкой на 90 или 180 градусов) и подъемными дверями. Автомобиль также способен работать с прицепом полной массой до 1,5 т.

Погрузочная высота Citan Panel Van — 59 сантиметров. Длина багажника с опциональной перегородкой составляет 3,05 метра, объем — 2,9 кубического метра. В то же время в Panel Van могут поместиться 2-3 человека, а в Tourer — пять.

Фургон уже "в базе" оснащен шестью подушками безопасности, пассажирский Citan Tourer — семью (добавлен центральный эйрбэг). Для модели доступны комфортные сиденья с эргономичным "профилем", двухзонный климат-контроль, медиасистемы MBUХ с онлайн-сервисами Mercedes-Benz, подогрев руля, светодиодная подсветка грузового отсека, беспроводная зарядка и ассистент парковки. Новый Citan также получил передовую мультимедийную систему MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с функцией голосвого управления "Hey Mercedes", которая распознает до 28 языков. Более того, в сочетании с Mercedes me connect навигационной системой теперь можно управлять с помощью обычного языка.

Для нового Citan доступны пять вариантов двигателей: дизельный рабочий объемом 1 461 см куб., сощностью 75, 95 и 116 л.с., а также бензиновый мотор в 1 332 см куб. — на 102 и 131 л.с. Самый быстрый компактвэн разгоняется до "сотни" за 11,7 секунды, самый медленный — за 18. Все моторы соответствуют экологическим нормам "Евро-6" и оснащены функцией старт-стоп для повышения экономичности. Расход топлива в комбинированном режиме (по WLPT) у дизельного фургона составляет 5,0 — 5,4 л, а у бензинового 6,4 — 7,1 л.

Впервые выйдет на рынок и полностью электрическая версия — eCitan, которую можно будет заказать уже во второй половине следующего года. Эта машина будет иметь запас хода до 280 км (WLPT), а на станциях быстрой зарядки для "заполнения" батарей от 10 до 80% потребуется всего 40 минут.

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На рынке новый Citan будет доступен в девяти цветах кузова на выбор, включая пять расцветок "металлик". Компактвэн можно будет заказать с середины сентября 2021 по стартовой цене 23 800 евро (для Германии включая 19% VAT). Таким образом, чистая прейскурантная цена базовой модели будет составлять менее 20 тысяч евро.

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