Mercedes-Benz представил новый электрический кемпер: что извесно о новинке

Новинка построена на базе Mercedes-Benz V-class и имеет все комфортное пребывание на природе.
Mercedes-Benz Vans также решили побороться за экологию, поэтому они выпустили новый электрический кемпер eCamper Marco Polo. Его построили на базе существующего электрического вена EQV.
За модификацию отвечала швейцарская компания – Sortimo Walter Ruegg PLC. Об этом сообщается на официальном сайте компании Daimler.
Уже традиционно автомобиль получил подъемную крышу, которая превращается в палатку, задний ряд сидений, трансформирующийся в спальный отсек, а также кухонный блок в задней части авто. На кухне авто имеет удобную систему ящиков, умывальник, плиту и даже холодильник.
Конечно, теперь инженерам пришлось следить за таким важным для электрокара показателем, как вес. Поэтому все эти объекты имеют облегченную конструкцию, позволяющую снизить конечную массу кемпера.
За дополнительную плату, будущий покупатель сможет добавить в свой автомобиль солнечные панели, которые выдают мощность в 400 Вт. Они могут заряжать как общий аккумулятор, так и дополнительную батарею. Из оборудования также хочется отметить затемненное заднее стекло, освещение заднего отсека, разъемы USB в салоне и поворотные сиденья водителя и переднего пассажира.
Электрический вен EQV построен на основе обычного V-class. Поэтому его можно приобрести с двумя вариантами батареи: EQV 300 – на 90 кВт/ч и запасом хода 326 – 363 км и EQV 250 – 60 кВт/ч и 213 – 236 км. Чтобы пополнить запас энергии до 80%, на быстрой зарядке понадобится всего 45 минут.
Напомним, что недавно Mercedes-Benz представил электромобиль с рекордным запасом хода.