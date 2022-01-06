Mercedes-Benz представил новый электрический кемпер: что извесно о новинке

Новинка построена на базе Mercedes-Benz V-class и имеет все комфортное пребывание на природе.

Mercedes-Benz Vans также решили побороться за экологию, поэтому они выпустили новый электрический кемпер eCamper Marco Polo. Его построили на базе существующего электрического вена EQV.

За модификацию отвечала швейцарская компания – Sortimo Walter Ruegg PLC. Об этом сообщается на официальном сайте компании Daimler.

Уже традиционно автомобиль получил подъемную крышу, которая превращается в палатку, задний ряд сидений, трансформирующийся в спальный отсек, а также кухонный блок в задней части авто. На кухне авто имеет удобную систему ящиков, умывальник, плиту и даже холодильник.

Конечно, теперь инженерам пришлось следить за таким важным для электрокара показателем, как вес. Поэтому все эти объекты имеют облегченную конструкцию, позволяющую снизить конечную массу кемпера.

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За дополнительную плату, будущий покупатель сможет добавить в свой автомобиль солнечные панели, которые выдают мощность в 400 Вт. Они могут заряжать как общий аккумулятор, так и дополнительную батарею. Из оборудования также хочется отметить затемненное заднее стекло, освещение заднего отсека, разъемы USB в салоне и поворотные сиденья водителя и переднего пассажира.

Электрический вен EQV построен на основе обычного V-class. Поэтому его можно приобрести с двумя вариантами батареи: EQV 300 – на 90 кВт/ч и запасом хода 326 – 363 км и EQV 250 – 60 кВт/ч и 213 – 236 км. Чтобы пополнить запас энергии до 80%, на быстрой зарядке понадобится всего 45 минут.

Напомним, что недавно Mercedes-Benz представил электромобиль с рекордным запасом хода.