Mercedes-Benz рассказала подробности об электрокаре с рекордным запасом хода

Новый Vision EQXX сможет проехать от одного заряда более 1000 километров.

Немецкий производитель автомобилей Mercedes-Benz открыл занавес тайны и выпустил сразу два видео с новым электрическим концептом Vision EQXX.

Как сообщает производитель на своем Youtube-канале, они создали электромобиль, который будет иметь самый большой запас хода. На одном заряде Vision EQXX должен проехать не менее 1000 километров.

Судя по видео, электромобиль получит солнечные панели, которые и помогут ему добиться такого потрясающего запаса хода. Инженеры компании Mercedes-Benz заявляют, что в их автомобиле будет совмещаться сила трех: солнца, ветра и силы тяжести. Для того, чтобы Vision EQXX имел аэродинамически правильный кузов и красивый, дизайнерам нужно было немало поработать. Но, глядя на кадры с видео, можно сказать, что у них это удалось. Концепт будет иметь активные диффузоры и элементы кузова.

Чтобы достичь максимальной точности, инженеры перенесли разработку автомобиля в виртуальную среду, так называемую Software in the Loop. Именно благодаря этой технологии разработка автомобиля становится проще и дешевле, ведь инженерам не нужно создавать тестовые прототипы, а все можно просчитать на компьютере. Премьера концепта намечена на 3 января 2022 года.

Напомним, что на украинский рынок выйдет самый быстрый электромобиль Mercedes-Benz.