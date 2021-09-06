Mercedes-Benz выпустит более доступную версию роскошного электрического седана EQS

EQE также получит огромный экран и возможность управлять задними колесами.

Mercedes-Benz выпустит электрический автомобиль EQE, который станет более доступной версией седана EQS.

Об этом сообщает сайт The Verge.

Новинка будет построена на той же платформе, что и EQS, но станет немного меньше в размерах и дешевле по цене. Выйдет автомобиль в следующем году, но его стоимость компания еще не сообщила.

Отмечается, что EQE позаимствует много хороших деталей от флагманского электрического седана. Хотя некоторые выдающиеся функции, такие как огромный дисплей на приборной панели и управление задними колесами, будут доступны только в качестве опции.

В то же время электрокар получит тот же аккумулятор мощностью 90 кВт-ч, который установлен в EQS, что позволит проехать на одном заряде 660 километров. Однако EQE будет иметь 288 лошадиных сил вместо 516 л.с., которые есть у более роскошного варианта, но в компании говорят, что такая мощность тоже будет доступна.

Mercedes-Benz заявляет, что внутри EQE будет иметь гораздо больше места, чем у существующих E-class. Этого удалось достичь благодаря электрической платформе и отказе от двигателя внутреннего сгорания. А аккумулятор будет размещен под сиденьями, что позволит им быть немного выше и иметь пассажирам лучший обзор.

В компании говорят, что конструкция автомобиля сделана из переработанной стали, а многие внутренние компоненты изготовлены из переработанных и возобновляемых материалов, включая кабельные каналы.

Daimler

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz представил концепт электрического "Гелендвагена".

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