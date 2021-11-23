Mercedes-Benz запатентовала уникальную систему торможения для электромобилей

Это действительно увеличит шансы на безопасность в случае аварии.

Компания Mercedes-Benz запатентовала уникальную систему торможения для электрокаров.

Об этом сообщает CarBuzz.

Отмечается, что немцы создали резервное тормозное устройство в сочетании с клапаном, снижающим давление в шинах. В случаях экстренного торможения шины спустятся, чтобы замедлить автомобиль в случае отказа тормозной системы.

Система состоит из центрального блока управления и блока понижения давления воздуха, подключенного к шинам автомобиля. Эти две системы срабатывают, когда выходит из строя центральный тормозной блок или есть неисправность. В описании патента упоминается, что эта тормозная система была разработана с учетом электромобилей и гибридов, но также может использоваться в традиционном автомобиле с ДВС.

Основной причиной появления системы является переход на новые тормозные механизмы. Поскольку электромобили используют рекуперативное торможение, они по существу имеют две тормозные системы. Основным методом является эффективное торможение с помощью электродвигателя для восстановления энергии. Как только аккумуляторы полностью заряжены, автомобиль вернется в обычную систему, как у традиционных авто.

carbuzz.com

Из-за сложности современные автомобили используют технологию торможения за проволокой. Однако пользовательский интерфейс остается неизменным. Водитель нажимает на педаль, и автомобиль тормозит. Но теперь существует промежуточная система, которая должна решить, как использовать эту тормозную силу. Водитель нажимает на педаль, система drive-by-wire фиксирует давление и решает какой метод использовать, чтобы замедлить автомобиль.

Систему можно использовать для восстановления давления до начального уровня, хотя этот конкретный аспект не упоминается в разделе основных положений патента. В сочетании с системой контроля давления в шинах автомобиль, оснащенный такой системой, может регулировать давление в шинах.

Раньше рассказывалось об этом. что новых автомобилей Mercedes-Benz придется ждать более года.