Mercedes представили революционную технологию, которая позволяет управлять автомобилем с помощью мысли

Brain-computer interfaces анализирует волны мозга и связывает их с заданиями.

Mercedes представили на Мюнхенском автосалоне технологию Brain-computer interfaces (BCI), которая позволяет управлять автомобилем с помощью мысли.

Об этом сообщает Daimler.

Такая возможность доступна в концептуальном автомобиле Vision AVTR, который впервые дебютировал в 2020 году. Посетители автосалона могут испытать фантастическую технологию на себе.

BCI разработана для того, чтобы помочь людям с физическими недостатками получить большую независимость. Она может читать измеряемые волны мозга и связывать их с заданием. Таким образом можно с помощью мысли управлять некоторыми функциями авто.

На стенде Mercedes посетители могут надеть небольшую повязку на голову, которая читает волны мозга. Затем проводится небольшой калибровочный тест, во время которого нужно смотреть на рисунок на приборной панели концепта (например, парковки авто) и сосредоточиться на нем. Затем BCI связывает мозговые волны с рисунком и связывает их двоих.

На дисплее можно выбрать также возможность подзарядки автомобиля или взаимодействовать с информационно-развлекательной системой, которая содержит виртуальный мир, где можно выращивать растения и создавать ветер.

"BCI имеет потенциал для дальнейшего повышения комфорта вождения в будущем. Технология работает совершенно независимо от языка и прикосновения. Это открывает революционные возможности для интуитивного взаимодействия с автомобилем", — сказала руководитель отдела продаж Mercedes-Benz Бритта Сигер.

Концепт Vision AVTR Mercedes создали вместе с Disney, вдохновляясь фильмом "Аватар". Он соединил футуристические технологии и дикий дизайн. Автомобиль работает от аккумуляторной батареи мощностью 110 кВт-ч, которая использует органическую химию и не содержит токсичных и дорогих земных металлов. Ее можно зарядить всего за 15 минут и проехать 700 км на зарядке.

Daimler

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