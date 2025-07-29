Международное водительское удостоверение: как оформить документ без экзаменов и за считанные дни

Автомобиль / © Freepik

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Оформить международное удостоверение водителя украинцы могут только через 5 рабочих дней. В Главном сервисном центре МВД объяснили, какие документы нужно подготовить и на что обратить внимание во время оформления.

Об этом пишет Главный сервисный центр МВД.

Международное водительское удостоверение — это не обязательный, но крайне полезный документ для тех, кто планирует управлять транспортом за пределами Украины. Его выдают в сервисных центрах МВД на основании действующего национального удостоверения. Документ имеет вид бумажной книжечки, действительный в течение трех лет (но не дольше действующего украинского удостоверения).

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Что нужно для оформления

Для подачи заявления обязательно иметь при себе:

национальное водительское удостоверение (оригинал);

загранпаспорт (для правильного транслита);

паспорт гражданина Украины или ID-карту;

справку о зарегистрированном месте жительства или справку ВПЛ;

фото 3,5×4,5 см на матовой цветной бумаге;

квитанцию об оплате услуги (можно оплатить онлайн или на месте).

Все документы представляются лично. Важно: транслитерация имени и фамилии должна полностью соответствовать той, которая находится в загранпаспорте и национальных правах.

После подачи заявления клиент проверяет его содержание и подписывает в присутствии администратора. Если все заполнено правильно, удостоверение будет сделано за 5 рабочих дней.

Получение международного удостоверения не требует сдачи экзаменов. Все документы после проверки возвращаются заявителю. Национальные водительские права тоже не изымаются.

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Напомним, если вы планируете управлять автомобилем за границей, следует заранее проверить, признаются ли украинские водительские права в стране назначения. Хотя наши удостоверения имеют международный статус, в некоторых государствах они не действуют.

В частности, для вождения в США, Канаде, Австралии, Индии, Египте, Японии, Китае, Новой Зеландии, Малайзии и Южной Корее необходимо иметь международное водительское удостоверение. Украинские документы также не признаются в Северной Корее, Эритрее и Сомали.

Это связано с тем, что указанные страны не являются участниками Венской конвенции о дорожном движении 1968, регулирующей взаимное признание водительских прав.