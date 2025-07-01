Миф или правда: опасно ли заправлять машину до полного бака в жару

АЗС / © Pixabay

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Во время летней жары в социальных сетях часто появляются провокационные сообщения о том, что заправка автомобиля «до полного» в жаркую погоду может стать причиной взрыва из-за расширения горючего в баке.

Об этом пишет SUV News.

Этот миф, возникший еще в 2018 году, регулярно оживает в разных вариациях. Однако ведущие эксперты, в частности представители Королевской автомобильной ассоциации (RAC), уверяют, что такой опасности нет.

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Современные бензобаки спроектированы таким образом, чтобы выдерживать тепловое расширение топлива и паров. Они оборудованы специальными вентиляционными системами и клапанами, которые позволяют регулировать внутреннее давление и не допускают его чрезмерного роста. Благодаря этим решениям заполнение бака «до полного» не вызывает опасности взрыва или деформации.

Хотя температура действительно может повысить давление и ускорить испарение бензина, современные инженерные технологии предотвращают любые критические последствия. Также популярное убеждение, что бензин быстро испаряется и мы теряем деньги, является безосновательным — если бы это было правдой, возле заправок постоянно ощущался бы сильный запах топлива, чего на самом деле не наблюдается.

Итак, водителям стоит доверять науке и современным технологиям, а не страхам. Заправка «до полного» даже в самые жаркие дни — это безопасно и рекомендуется, особенно перед длительными поездками, чтобы избежать неприятностей на дороге.

Напомним, ранее мы писали о том, что водителей могут оштрафовать за пустой бак: сколько придется заплатить

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