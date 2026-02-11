Миф о "зимнем иммунитете": действительно ли полиция не эвакуирует авто в мороз

Автомобиль / © pexels.com

Реклама

Среди водителей существует мнение, что низкие температуры или сильные осадки могут стать «оберегом» от эвакуации автомобиля. Однако законодательство Украины в 2026 году четко регламентирует: погодные условия не смягчающие обстоятельства. Более того, эвакуация авто зимой остается абсолютно законной процедурой.

Об этом пишет AUTODOSUG.

Нормы, регулирующие этот процесс, действуют все равно во все времена года, а контроль за их соблюдением во время непогоды только усиливается.

Реклама

Каковы законные основания для эвакуации

Право эвакуировать неправильно припаркованный транспорт закреплено в статье 265-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и пункте 15.10 Правил дорожного движения. Ключевым фактором для вызова эвакуатора является существенное препятствие дорожному движению или угроза безопасности.

В 2025–2026 годах полиция неоднократно отмечала усиление контроля именно в зимний период. Это связано с тем, что сужение проезжей части из-за снежных заносов делает каждое нарушение парковки критическим для трафика.

Почему зимой эвакуируют чаще

Именно снег и гололедица становятся катализаторами для работы эвакуаторов. В больших городах, таких как Киев или Львов, фиксируются десятки случаев эвакуации из-за блокировки работы коммунальных служб.

Основные причины «зимней» эвакуации:

Реклама

Блокировка снегоуборочной техники. Машина, мешающая очистке дороги, приравнивается к помехе движения.

Остановка на полосах общественного транспорта. Зимой график движения автобусов и троллейбусов и так нарушается из-за погоды, потому дополнительные препятствия ликвидируют мгновенно.

Перекрытие выездов. Сугробы снега сужают выезды со дворов, и припаркованный автомобиль может полностью заблокировать движение «скорой» или пожарной машины.

Процедура и стоимость возврата авто

Механизм эвакуации во время непогоды не отличается от стандартного: полиция фиксирует нарушения (фото/видео), составляет акт и вызывает спецтранспорт. Владелец получает уведомление о штрафе и эвакуации через сервис «Действие» или другие электронные сервисы МВД.

Чтобы вернуть автомобиль, водителю придется оплатить:

Штраф за нарушение ПДД (обычно от 340 до 680 грн). Услуги эвакуатора (доставка на штрафплощадку). Стоимость хранения авто (начисляется за каждые сутки).

Следовательно, рассчитывать на «зимние поблажки» не стоит. Напротив, соблюдение правил парковки в этот период является критически важным для жизнедеятельности города.

Напомним, Минюст объяснил, кто отвечает за падение сосульок на припаркованные автомобили.