Микробная ловушка в кармане: нашедшие ученые на ключах от авто

Ключи авто / © Getty Images

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Ключи от авто могут быть в четыре раза грязнее экрана вашего смартфона. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного в Великобритании. На поверхности привычных металлических или пластиковых аксессуаров обнаружили более 240 колоний бактерий, тогда как на телефоне всего 66.

Об этом сообщает Road and Truck.

Эксперимент провел доктор Джо Латимер. Он протестировал ключи разных владельцев с разными привычками к чистоте. Хотя исследование не масштабно, его результаты — тревожные. Обнаруженные микроорганизмы не всегда вредны, но 15% из них являлись кишечными бактериями. В определенных условиях они могут вызвать заболевание.

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Кроме того, исследование включало опрос 2 тысяч водителей. Оказалось, что треть из них никогда не чистят ключи. Хуже всего у владельцев Nissan, Skoda и Volkswagen. 57% владельцев BMW дезинфицируют ключи еженедельно, а почти каждый пятый человек — ежедневно.

Специалисты советуют регулярно протирать ключи антисептическими салфетками или просто мыть их с мылом. Ведь, хоть это и кажется пустяком — ваша безопасность начинается с чистоты.

Напомним, резкий скрип или визг, издаваемый из-под колес, может мгновенно вызвать панику у любого водителя. Первая мысль — тормозные колодки стерты, диски повреждены, а значит дорогой ремонт. Но в действительности не все так страшно.

В большинстве случаев скрип — это не повреждение, а следствие банального загрязнения.

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Метод прост: разогреть тормозную систему через несколько интенсивных, но контролируемых торможений. Эту процедуру водители называют «прожиганием тормозов». Найдите безопасное место — пустую парковку или прямой участок дороги, — разгоните авто до 60–70 км/ч и 3–5 раз резко притормозите. Это позволит уничтожить налипшую грязь и вернуть тишину на поворотах.