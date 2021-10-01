MINI готовится представить загадочную новинку: первое фото

Модель должны представить в октябре.

Компания MINI распространила в соцсетях изображения загадочной новинки, которую обещает показать в этом году.

На тизере отражен Cooper S с черным декором: хэтчбеку затемнили решетку радиатора, появилась глянцевая окантовка фар, а эмблему заменил на черную. Логично предположить, что компания готовит "черную" спецверсию для модели.

Продажи автомобилей MINI в Европе просели на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Так, за 2020 год дилерам марки удалось продать почти 172,8 тысяч новых машин, что на 197 процента меньше, чем в 2021 году. Судя по всему, компания решила подогреть интерес к своим моделям, разнообразив гамму очередной спецверсией, которая будет отличаться от других черными акцентами в экстерьере.

Следующей важной новинкой марки должен стать Countryman, который дебютирует в 2023 году: ожидается, что кроссовер вырастет в габаритах и получит как ДВС, так и электрическую установку.

Последнее поколение "топливных" хэтчбеков MINI выпустят в 2025 году, и уже к началу третьего десятилетия автопроизводитель рассчитывает полностью отказаться от производства традиционных двигателей внутреннего возгорания и будет выпускать только электрокары.

Добавим, что выход нового MINI ожидается на октябрь 2021 года.

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