Минимум 3600 грн за авто: водителей ждет новый обязательный платеж

Автомобиль / © Pexels

Наличие полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) остается ключевым требованием для каждого украинского водителя в 2026 году. Отсутствие «автогражданки» не только чревато штрафом, но и возлагает полную финансовую ответственность на виновника в случае аварии.

Об этом пишет «Стена».

Хотя резкого скачка цен по сравнению с концом 2025 года не произошло, условия страхования стали более выгодными для пострадавших. По данным Института исследования авторынка, с 1 января 2026 года действуют следующие изменения:

Повышены лимиты выплат: страховая компания возмещает до 250 тысяч гривен за ущерб имуществу и до 500 тысяч гривен за ущерб жизни и здоровью потерпевших.

Отмена износа: при расчете стоимости ремонта больше не учитывается износ деталей автомобиля, что позволяет получить реальную сумму восстановления.

Отсутствие франшизы: новые договоры не предусматривают франшизы, которую раньше водитель должен платить из собственного кармана.

Какая цена вопроса

Стоимость полиса традиционно зависит от места регистрации автовладельца и объема двигателя. В столице тарифы самые высокие из-за интенсивного трафика и повышенной вероятности ДТП.

Для авто с двигателем до 1,6 литра:

Областные центры: стартовая цена электронного полиса составляет около 3600 гривен.

Киев: стоимость страховки стартует от 4700 грн.

Для авто с двигателем от 1,6 до 2 литров:

Областные центры: цена начинается с 4000 гривен.

Киев придется заплатить от 5000 гривен.

Эксперты отмечают, что страховые компании закладывают в стоимость риски крупных городов, где аварии происходят чаще, а ремонты стоят дороже.

Кто имеет право на льготы

Законодательство предусматривает скидки на оформление автогражданки для отдельных категорий граждан. Воспользоваться льготными условиями могут:

Пенсионеры;

Участники боевых действий (УБД);

Лица с инвалидностью в результате войны;

Пострадавшие участники Революции Достоинства.

Отдельно следует отметить, что государство предоставляет компенсацию стоимости страхования для участников боевых действий. Эту услугу можно оформить через приложение «Действие», но при условии, что транспортное средство не используется в коммерческих целях и имеет объем двигателя не более 2500 куб. см. .

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о том, что украинские водители уже в 2026 году смогут оформлять ДТП в приложении «Действие» — без полиции и бумаг. Правительство приняло постановление, открывающее путь к цифровому европротоколу.