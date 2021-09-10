Мировая автоиндустрия может лишиться дверных ручек и сенсорных экранов в машинах: причина

А с развитием технологии распознавания лиц вообще не придется касаться поверхностей авто.

Руководитель отдела дизайна Renault Group Лоренс ван ден Акер считает, что ручки дверей и сенсорные экраны в автомобилях под угрозой исчезновения из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает сайт Autocar.

Акер всегда обращал внимание на мировые тенденции и даже перед появлением COVID-19 отмечал растущую осведомленность водителей об уровне гигиены в их автомобилях.

"Я ненавижу это говорить, но кроме вашего туалета, мобильный телефон, пожалуй, самая не гигиеническая вещь, которой вы владеете — и ручки дверей в вашем автомобиле, сенсорный экран и т.д. почти такие же", — сказал дизайнер.

Также читайте Renault перед дебютом официально раскрыла электрический Megane: он получил новый стиль кузова

До пандемии это привело к тому, что все большее количество автомобилей получило усовершенствованные системы фильтрации воздуха и ионизаторы. В частности, премиальные марки начали предлагать измерения качества воздуха, особенно на электромобилях.

Но теперь ван ден Акер считает, что эта тенденция будет расти — до того момента, когда двери будут открываться и закрываться автоматически, или когда вы будете приближаться к автомобилю, или когда садитесь в него или нажимаете на педаль тормоза. Последняя функция уже есть в новом электрическом Mercedes-Benz EQS.

Дизайнер ожидает, что самоочищающиеся поверхности и антибактериальные материалы начнут использовать все чаще.

В долгосрочной перспективе Акер считает, что сенсорные экраны также будут подвергаться тщательному контролю. Зато их заменят технологии распознавания голоса, которые уже сильно развиваются, и в последствии не будет необходимости что-то нажимать на дисплеях. Они останутся нужны разве что для навигации.

Также, по мнению дизайнера, с развитием технологий распознавания лиц будет устранена любая потребность физически касаться поверхностей. Он ожидает, что в этом особенно успешными станут китайцы.

Ранее сообщалось, что Renault выпустит бюджетный электрический хэтчбек.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку