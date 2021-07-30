Мировой автогигант сделал громкое заявление о переходе на электромобили

В компании предлагают ускорить развитие водородных и гибридных технологий.

Компания Toyota выступила категорически против перехода на электромобили.

Об этом сообщает TheNewYorkTimes.

Так, руководство одного из крупнейших в мире автопроизводителей утверждает, что вред от электромобилей больше, чем от машин с двигателями внутреннего сгорания. Более того, топ-менеджмент Toyota раскритиковал электромобили политику США по поддержке электрического транспорта.

Отметим, что в поддержку производителей электромобилей власти США хотят направить 174 миллиардов долларов. Как следствие, руководство одного из крупнейших в мире производителей автомобилей встретилось с представителями Конгресса США и резко раскритиковали постановление администрации Джо Байдена о финансовой поддержке развития электрического транспорта.

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Главным аргументом японской марки являются выбросы, образующиеся в результате генерации электроэнергии, опаснее для экологии, чем выхлопные газы машин с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Не говоря уже о значительном вреде, связанном с добычей лития и кобальта и загрязнением, которое вызвано утилизацией отработанных батарей. Toyota, в свою очередь, потребовала включить в список финансовой поддержки гибриды и водородные автомобили.

Японский автопроизводитель проводит аналогичную политику не только в США, но и в других странах, в том числе в Европе, Индии и Японии. Опрошенные изданием эксперты связывают это с тем, что Toyota заметно отстает от конкурентов по электрификации модельного ряда и тщательно взвешивает все риски, в том числе экологические.

Ранее рассказывалось о том, что Toyota и Panasonic собираются существенно уменьшить стоимость батарей.

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