Мировой автомобиль 2022: стали известны имена финалистов конкурса

В номинацию этого года попали довольно интересные автомобили.

Судьи конкурса "World Car of the Year" объявили десять лучших автомобилей, которые смогут сразиться за победное место в этом году.

Среди этой "десятки" есть четыре электрокара, которые в этом году вынесены в отдельную категорию. Но им все равно, придётся бороться за первое место с традиционными авто. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Каждая категория имеет своих претендентов на победу. Так, новая группа "электромобили" может похвастаться следующими претендентами: Mercedes EQS, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 и Audi e-tron GT.

Роскошных автомобилей тоже хватает. На номинацию попали: Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS и Volvo C40 Recharge. Среди спорткаров будут бороться: Audi e-tron GT, BMW M3/M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86/Subaru BRZ и Volkswagen Golf GTI/R.

Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross и Volkswagen Taigun – опробуют свои силы в номинации "городской автомобиль года".

Все автомобили, попавшие в список, имеют шанс победить и завоевать титул «Всемирный автомобильный дизайн года 2022». Но кто именно будет лидером, пока трудно сказать, ведь все автомобили имеют интересный дизайн и необычные стилистические решения. Кто станет победителем, мы узнаем на автосалоне в Нью-Йорке 13 апреля.

Напомним, что недавно были названы самые плохие автомобили, которые можно приобрести на аукционе в США.