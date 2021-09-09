Мировой автопроизводитель начал отказываться от механической коробки передач

Преимущество будет предоставлено "механике".

Компания Hyundai начала понемногу отказываться от механической коробки передач в своих автомобилях.

Об этом сообщает Motor1.

Как стало известно, новый небольшой седан Accent будет доступен исключительно с бесступенчатой трансмиссией. В свою очередь это означает, что стоимость авто вырастет более чем на тысячи долларов. Таким образом, без механической трансмиссии базовая комплектация Accent SE будет стоить от 17 670 долларов.

Несмотря на рост цен, Accent останется самой доступной моделью Hyundai в США. Примерно два года назад седан получил 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 120 лошадиных сил и 153 Нм крутящего момента. Сейчас это единственная доступная трансмиссия для модели.

Стоит отметить, что Accent пока доступен только в качестве седана в Соединенных Штатах, поскольку производство хэтчбека было прекращено после 2018 модельного года. Между тем, в Канаде полностью отказались от модели Accent после 2020 модельного года, оставив Elantra в качестве базового седана.

Единственная доступная трансмиссия для Accent 2022, Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT) — это собственная бесступенчатая коробка Hyundai. Вместо ремня в коробке используется цепь. Когда она была запущена в 2019 году, вариатор заменил предыдущую шестиступенчатую автоматическую коробку передач модели.

Ранее рассказывалось о том, что от механической коробки передач навсегда откажется и Volkswagen.

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