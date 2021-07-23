Мировой автопроизводитель намерен полностью отказаться от авто с ДВС: названы сроки

С 2022 года он будет выпускать восемь "зеленых" моделей.

Известный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о полном переходе на электромобили.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Планируется, что отказ от ДВС и переход на электромобили состоится уже в 2030 году. Разработка традиционных моторов, работающих на ископаемом топливе, завершится в 2025-м.

Впрочем, полностью прекращать выпуск автомобилей с обычными двигателями немецкая марка не станет. В странах, которые пока не готовы к переходу на электрический транспорт, продолжат продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.

План Mercedes-Benz по электрификации модельного ряда предусматривает появление нескольких новинок в ближайшее время. Первым на рынке появится седан EQE (аналог E-класса) — это произойдет уже в 2021 году. Следом, в 2022-м, дебютируют два батарейных кроссовера: EQE SUV и EQS SUV, причем заявлена также люксовая версия Maybach. Таким образом, уже к концу 2022 линейка электрокаров Mercedes-Benz будет включать восемь моделей, которые будут сходить с конвейеров семи заводов компании.

В 2025 году автопроизводитель представит три новые платформы для электромобилей разных классов: архитектура MB.EA ляжет в основу среднеразмерных и крупных легковых автомобилей, AMG.EA будет предназначена для спортивных автомобилей, а VAN.EA — для коммерческого транспорта.

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Отмечается, доля электрифицированных моделей (включая гибриды) от общего объема продаж должна достичь 50 процентов. На разработку электромобилей в ближайшие восемь лет Daimler AG, которому и принадлежит Mercedes-Benz, намерена инвестировать около 40 млрд евро, в то время средства на развитие ДВС и гибридных систем уже к 2026 году планируется сократить на 80 процентов.

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