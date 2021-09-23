Мировой автопроизводитель не хочет оснащать свои электрокары огромным запасом хода

Вместо этого он планирует развивать сеть зарядных станций.

BMW считают, что их электрическим автомобилям не нужно иметь много запаса хода.

Об этом заявил руководитель проекта BMW i4 2022 года Дэвид Ферруфино изданию WhichCar.

"Тысяча километров запаса хода не является целью для наших полностью электрических автомобилей", — сказал Ферруфино.

Он добавил, что максимальный пробег зависит от сегмента, в котором предлагается автомобиль. Например, городской электромобиль BMW i3 не нуждается в 600 км пробега, но этот показатель является "очень удобным решением для клиента" i4.

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Стоит отметить, что BMW имеет достаточное количество аккумуляторов, с которым автомобили могут проехать 590 км по WLTP и до 483 км по EPA.

Позиция Ферруфино заключается в том, что BMW также инвестирует в совершенствование своей сети зарядки, чтобы длинные путешествия были возможны даже на автомобилях, которые не имеют большого диапазона.

"Мы не только достигли прогресса в технологии аккумуляторов, мы также имеем сеть общедоступных зарядных устройств, которая стремительно растет. Путешествие по Европе из Норвегии в Италию — это приятный опыт, когда ты делаешь это на электрическом автомобиле", — отметил руководитель.

Также он подчеркнул, что и скорость зарядки должна прогрессировать. Утверждается, что i4 может заряжаться от 10 до 80 процентов за 31 минуту с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока на 200 кВт.

Ранее сообщалось, что BMW запатентовала уникальные задние двери.

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