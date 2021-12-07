Мировой автопроизводитель объявил о полном отказе от автомобиля с ДВС в Европе

Мировой автопроизводитель объявил о полном отказе от автомобиля с ДВС в Европе

Это произойдет в 2030 году.

Известный французский автопроизводитель Peugeot объявил о том, что с 2023 года он становится полностью электрическим брендом.

Об этом сообщает AutomotiveNews Europe.

Отмечается, что в других странах, где есть Peugeot и пока не готовы к массовому распространению электрокаров, по-прежнему можно будет купить машину с мотором на бензине.

В Peugeot подчеркивают, что для международных рынков французская компания продолжит выпуск новых моделей с двигателями внутреннего возгорания в течение следующего десятилетия. Однако, каждая новая модель бренда для Европы будет полностью электрической с 2030 года.

“Поскольку мы переходим на новые платформы STLA Small, Medium, Large, к 2030 году в Европе все наши модели будут являться электрическими. Но мы все еще поддерживаем предложения на двигатели внутреннего возгорания для своих международных клиентов", – сказала глава французской марки Линда Джексон.

Раньше всех свою модельную линейку электрифицирует DS: у премиум-бренда Citroen не останется машин с обычными двигателями уже к 2026 году. Следом, в 2027-м, от автомобилей на бензине откажется Alfa Romeo, а через год, в 2028-м, к ним присоединится Opel.

Что касается Peugeot, то пока в легковой гамме марки всего два электрокара: это "зеленые" версии моделей 208 и 2008. На 2023 год запланирована премьера третьего батарейного автомобиля – хэтчбека 308.