Мировой автопроизводитель официально принял решение отказаться от автомобилей с ДВС

Переход на электромобили состоится в 2026 году.

Немецкая компания Audi, входящая в группу Volkswagen, официально заявила о том, что откажется от выпуска автомобилей с ДВС.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Отмечается, что начиная с 2026 все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава компании Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине. Ожидается, что к 2025 году линейка Audi уже будет насчитывать более 20 моделей электромобилей.

Также читайте Мировой автопроизводитель намерен полностью перейти на электромобили, он собирается инвестировать в это бешеные деньги

Так, в последнее автомобилем с традиционным типом двигателя станет следующее поколение полноразмерного кроссовера Audi Q8, которое представят в 2026 году.

После этой даты некоторое время немцы продолжат продавать ДВС-модели, но следующего поколения у них уже не будет, и после окончания жизненного цикла эти автомобили постепенно уйдут с рынка. От самого компактного Audi A1 немцы, скорее всего, откажутся полностью, так как в рамках концерна VAG у нее слишком много более удачных конкурентов в лице моделей VW Polo, Seat Ibiza и Skoda Fabia.

В то же время линейки седанов A3, A4, A5 и A6 останутся в портфолио автопроизводителя, но будут переведены на электрическую платформу во время планового обновления до следующего поколения.

На электрический привод также будут переведены все кроссоверы Audi серии Q. Собственно говоря, этот процесс уже начался — достаточно вспомнить модели Audi e-tron/Audi e-tron Sportback и Audi Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron, а также готовится к выходу на мировые рынки в 2022 году Audi Q6 e-tron/Q6 Sportback e-tron.

Markus Duesmann, CEO of AUDI AG, today: "With this roadmap, we are creating the clarity necessary to make a decisive transition to the electric age. We're sending the signal that #Audi is ready ". >> https://t.co/4GFex0zq2D

#ClimateAction #eMobility #ElectricHasGoneAudi pic.twitter.com/pkNBLd1pIn — Audi (@AudiOfficial) June 22, 2021

Ранее об отказе от ДВС объявила компания Volvo.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку