Мировой автопроизводитель останавливает производство автомобилей на пяти заводах

Нехватка чипов и пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в автомобильный мир.

Компания Toyota заявила, что приостанавливает производство на 5 заводах в Японии. Уже в январе производство остановится из-за нехватки полупроводников и чипов.

Также, из-за пандемии COVID-19 люди не могут выходить на работу, поэтому компании выгоднее просто заморозить заводы, чем работать себе в убыток. Об этом на своем сайте сообщило издательство Reuters.

Такие действия компании отразятся на 20 тысячах автомобилей, но не повлияют на годовой план Toyota по производству 9 миллионов авто.

Toyota на прошлой неделе сообщила, что планирует снизить производство автомобилей и на Северо Американском рынке. Там такие изменения будут введены также в январе, из-за остановки с конвейера не сойдут 50 тысяч авто. Все это обусловлено дефицитом чипов и рабочей силы.

Глобальный кризис затронул большинство крупных автопроизводителей. Им приходится уменьшать мощности производства для того, чтобы хоть как-то удерживаться на плаву. Из-за нехватки новых автомобилей на рынке автомобилей значительно растут цены и найти новый автомобиль со всеми необходимыми вам опциями – это большая удача.

Напомним, что Skoda также останавливает производство автомобилей на заводах: названа причина.