Мировой автопроизводитель отчитался о рекордной прибыли в условиях пандемии

Также увеличилось и количество продаж.

Мировая автомобильная компания Toyota сообщила о рекордной прибыли в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что Toyota увеличила выручку в первом квартале финансового года, начавшегося в апреле 2021 года, на 72% на фоне роста продаж во всем мире.

Так, чистая прибыль компании в апреле-июне составила 897,8 млрд иен ($8,23 млрд) против 158,8 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 696,15 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась до 7,936 трлн иен с 4,6 млрд иен годом ранее. Это показатель также превзошел прогноз аналитиков FactSet, которые ожидали выручку в 7,447 трлн иен.

Операционная прибыль увеличилась до 997,4 млрд иен с 13,9 млрд иен за аналогичный период прошлого финансового года. В Японии операционная прибыль увеличилась более чем в 6 раз, до 518,5 млрд иен, в Северной Америке она составила 248,8 млрд иен против убытка в 68,5 млрд иен годом ранее. В Европе этот показатель также свидетельствует о достигнутой рентабельности, составив 30 млрд иен по сравнению с убытком в 21,9 млрд иен.

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Продажи автомобилей Toyota в прошлом квартале увеличились на 49,3%, до 2,759 млн автомобилей. Реализация автомобилей в Японии увеличилась на 29,9%, за рубежом — более чем вдвое.

По прогнозу Toyota, в текущем фингоду, который начался в апреле 2021 года, продажи автомобилей достигнут 10,6 млн. Компания ожидает увеличения чистой прибыли в текущем году на 2,4%, до 2,3 трлн иен, выручки — на 10%, до 30 трлн иен. С начала 2021 года рыночная капитализация компании выросла на 25,3%.

По словам Toyota, беспокойство по-прежнему сохраняется, например, по поводу длительного недостатка полупроводников и роста стоимости материалов.

Такие опасения стали причиной того, что Toyota заявила, что оставила свои прогнозы неизменными на весь финансовый год до марта 2022 года с прибылью в 2,3 триллиона иен (21 млрд долларов) и 9,6 миллионами автомобилей в мировой розничной продаже.

Ранее Toyota сделала громкое заявление о переходе на электромобили.

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