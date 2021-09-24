Мировой автопроизводитель отказался от натуральной кожи во всех новых электромобилях

Первой такой моделью станет кроссовер.

Компания Volvo приняла решение отказаться от натурального кожаного салона во всех новых электромобилях.

Об этом сообщает пресс-служба шведского автопроизводителя.

Отмечается, что первой такой моделью будет электрокроссовер C40 Recharge. Кроме того, в ближайшие годы Volvo Cars выпустит на рынок совершенно новое семейство чисто электрических автомобилей. К 2030 году он намерен предлагать только полностью электрические автомобили — все без кожи.

"В рамках своих амбиций полностью избавиться от кожи, Volvo Cars активно работает над поиском высококачественных и устойчивых источников для многих материалов, которые сейчас используются в широкой автомобильной промышленности", — говорится в сообщении.

К 2025 году компания хочет, чтобы 25% материала в новых автомобилях Volvo состоял из переработанного и биологического содержания. В рамках своих планов действий по климату Volvo также стремится ко всем своих непосредственным поставщикам, включая поставщиков материалов, использовать 100% возобновляемую энергию до 2025 года.

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Так, вместо кожаных вариантов салона, Volvo Cars предложит своим клиентам альтернативы, такие как высококачественные экологически чистые материалы, изготовленные из биологического и переработанного сырья. Например, Nordico, новый материал интерьера, созданный компанией Volvo Cars, будет состоять из текстиля, изготовленного из переработанного материала, такого как ПЭТ-бутылки, биологически чистых материалов из устойчивых лесов в Швеции и Финляндии, и пробок, переделанных из винодельческой промышленности.

Volvo также стремится уменьшить использование остаточных продуктов животноводства, которые обычно используются в производстве пластмассы, резины, смазочных материалов и клеев, или как часть материала, или как технологическое вещество в производстве или обработке материала.

"Быть прогрессивным производителем автомобилей означает, что мы должны решать все вопросы устойчивого развития, а не только выбросы CO2. Лишение кожи в наших чисто электрических автомобилях — это хороший следующий шаг к решению этой проблемы", — отметил директор по глобальному развитию Volvo Стюард Темплар.

Ранее рассказывалось о том, что Volvo отзывает ряд недавно выпущенных моделей.

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