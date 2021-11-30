Мировой автопроизводитель отзовет 50 тысяч кроссоверов двух моделей: названа причина

Их ремонт обойдется владельцам этих автомобилей бесплатно.

Немецкая компания Volkswagen приняла решение отозвать 50 тысяч кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport .

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что подобное решение производителя связано с неисправностью системы кондиционирования, которая может привести к выходу из строя блока управления подушками безопасности. Поэтому "эйрбеги" в SUV могут сработать в любой момент. Расследование, проведенное автопроизводителем, показало, что в системе кондиционирования внедорожников имеется бракованная сливная трубка для конденсата. Она может протекать на модуль управления подушками безопасности и привести к срабатыванию в любой момент.

Volkswagen сообщает, что в случае неисправности на приборной панели должна загореться сигнальная лампа выключенной подушки безопасности. Расследование проблемы началось после того, как в июле на одном из Volkswagen Atlas сработали фронтальные подушки безопасности в спокойном движении по городу.

В отзыве принимают участие модели Atlas Cross Sport, выпущенные в период с 20 мая 2020 года по 18 декабря 2020 года в количестве 18 980 экземпляров. Также отзыв касается 35 449 автомобилей Atlas, построенных в период с 21 мая 2020 года по 4 марта 2021 года.

В рамках отзыва компании Volkswagen планирует провести обзор кроссоверов и заменить в случае необходимости сливные трубки и блок управления подушками безопасности.

Ранее рассказывалось о том, что Volkswagen отозвал более 150 тысяч автомобилей Audi.