Мировой автопроизводитель отзывает 25-летние машины в России: модели и причина

Эта проблема уже привела к гибели двух десятков человек.

Немецкий автопроизводитель Audi принял решение отозвать 527 автомобилей в России, выпущенных с 1996 по 2000 годы.

Об этом сообщает Motor со ссылкой на Росстандарт.

Речь идет об автомобилях с подушками безопасности водителя Takata и газогенераторами NADI. Известно, что функция подушки безопасности водителя может быть нарушена в результате процессов старения. В этих случаях защитное действие подушки безопасности может быть снижено. Это в свою очередь повышает риск травмирования при ДТП. Из-за этого дефекта газогенератор может взорваться и буквально "выстрелить" в водителя и пассажиров металлическими элементами конструкции.

Отмечается, по этой причине в различных странах погибли уже два десятка человек, более сотни получили травмы. Что касается моделей, то отзывная кампания затронет A4, A6, A8 и TT.

На всех транспортных средствах (ТС), оснащенных вышеупомянутыми системами безопасности, нужно проверить модуль подушки безопасности водителя и при необходимости заменить газогенератор. Если автомобиль подпадает под отзывную программу, то владельцу такого транспортного средства необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. Все работы будут осуществляться бесплатно.

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Подушки безопасности Takata на протяжении 15 лет устанавливались на автомобили крупнейших брендов, в том числе Audi, Nissan, Toyota, Ford, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Ford и другие. Отзывы потенциально опасных машин с Takata проводятся уже восемь лет и по состоянию на 2019 год, они охватывали более 12 брендов и 40-53 миллиона автомобилей.

Интересно, что в самой Takata до последнего отрицали наличие проблемы и только в 2015 году руководство компании признало, что результаты испытаний подушек были сфальсифицированы и дефект газогенераторов скрывался умышленно. Урегулирование претензий и отзывные компании обошлись Takata в миллиарды долларов и через два года после признания фирма объявила себя банкротом.

Ранее рассказывалось о том, что Audi полностью остановила выпуск машин на главном заводе.

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