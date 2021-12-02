Мировой автопроизводитель прекращает разработку новых моделей до 2025 года — СМИ

Дела в Европе у него в последнее время идут не очень.

Британский автопроизводитель Jaguar намерен прекратить разработку новых моделей машин к 2025 году.

Об этом сообщает "Le Monde".

Все дело в том, что последние несколько лет дела у Jaguar на европейском рынке идут не очень: с 2019 года продажи снижаются, причем в "коронавирусном" 2020 году марка просела на 36,8 процента, а по итогам трех кварталов 2021 года ушла в минус на 11,1 процента.

Отмечается, что на столь длительную паузу в производстве Jaguar может пойти, чтобы полностью сосредоточиться на электрокарах, создав конкуренцию Aston Martin и Bentley. По словам генерального директора JLR Тьерри Боллоре, сегмент SUV отдадут компании Land Rover, тогда как Jaguar сосредоточится на электромобилях люксового класса, которые будут иметь новую платформу. Ее собираются заказать у стороннего производителя, а переговоры по этому поводу уже ведутся.

Стратегия подразумевает отказ от всех нынешних моделей Jaguar: после завершения стандартного производственного цикла их отправят в отставку без прямых преемников, а новые автомобили разработают с чистого листа. Именно для этого, уточняет Le Monde, британской компании и понадобилась пауза. Более того, автопроизводитель будет постепенно снижать объемы производства, в результате чего к 2026 году мощности Jaguar сократятся на четверть.

На начальном этапе новая полностью электрическая линейка будет состоять из двух кроссоверов и двухдверного купе. Самый дешевый из предложенных электромобилей будет стоить около 100 тысяч фунтов стерлингов (133 тысяч долларов).

От некоторых перспективных проектов Jaguar уже отказался: ранее стало известно, что компания свернула разработку 7-местного J-Pace, а также флагманского лифтбека XJ.