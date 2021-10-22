Мировой автопроизводитель проведет серьезную отзывную кампанию двух моделей автомобилей

Речь идет об экземплярах, изготовленные с 2001 по 2007 годы.

Компания Volvo приняла решение провести серьезную отзывную кампанию автомобилей.

Об этом сообщает Autoblog.

Отмечается, что шведский автопроизводитель отзовет две модели, изготовленные с 2001 по 2007 годы. Речь идет о V70 и XC70.

Как отмечается, на моделях Volvo V70 и XC70 вышеуказанных годов выпуска возможно некорректное срабатывание подушки безопасности в случае ДТП. В определенных случаях (в основном, при использовании в регионах с влажным климатом) отдельные элементы могут начать разлагаться. В случае срабатывания пиропатрона возможен их разрыв с распространением металлических осколков.

Известно, что такая неисправность стала причиной как минимум одного смертельного случая.

Volvo бесплатно заменит подушку безопасности со стороны водителя в пострадавших транспортных средствах. Владельцы пострадавших транспортных средств должны рассчитывать на получение уведомления по почте после 14 декабря 2021 года.

Ранее Volvo объявила об отзывной кампании более 460 тысяч автомобилей из-за неисправности подушки безопасности.

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