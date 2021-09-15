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Мировой автопроизводитель сможет превзойти Tesla в электромобилях уже через несколько лет: какой именно и почему

Мировой автопроизводитель сможет превзойти Tesla в электромобилях уже через несколько лет: какой именно и почему

Associated Press

Конкурент компании Илона Маска планирует выпустить 70 электрокаров до 2030 года.

Аналитики компании LMC Automotive считают, что Volkswagen сможет к 2025 году превзойти Tesla и стать главным производителем электрических автомобилей в мире.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

Tesla — пока ведущий бренд электромобилей, но скептики много лет утверждают, что вскоре это изменится. Старые автопроизводители начинают выпускать все лучшие электрокары и компания Илона Маска просто не сможет оставаться на высоте.

Среди всех конкурентов Tesla Volkswagen Group лучше всего подходит для того, чтобы заставить ее переживать. Немецкая компания огромная и имеет в своем ассортименте множество брендов. Более того, она уже доказала, что может производить убедительные электромобили.

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Генеральный директор VW Group Герберт Дисс ранее давал понять, что планирует забрать долю рынка у Tesla и, в конце концов, превзойти бренд полностью электрических автомобилей.

Недавно он так и написал в Twitter, и отметил в посте Илона Маска, заявив, что их ID.3 и e-tron уже завоевали первые рынки в Европе. Дисс считает, что VW может "обогнать" Tesla до 2025 года.

VW Group до 2030 года планирует выпустить около 70 электрических автомобилей по всему миру. Также она заявила, что хочет значительно усовершенствовать свою стратегию продаж электромобилей в США. Это произошло после того, как президент страны Джо Байден сообщил о планах способствовать внедрению электрокаров.

Однако еще рано точно быть уверенным, что Volkswagen сможет превзойти Tesla, поскольку они строят два новых завода в американском штате Техас и в Германии. Оба должны открыться до конца 2021 года.

© Tesla
Tesla

К тому же сейчас Tesla продает рекордное количество автомобилей и продолжает повышать цены из-за стремительного спроса, а план Байдена оказался не таким, как сначала рекламировалось, но возможно он укрепит продажи электрических авто в США.

Из-за 70 электромобилей у VW есть большой шанс стать первыми в мире, но еще неизвестно, где может быть Tesla через четыре или девять лет. Возможно они построят еще больше заводов и выпустят еще больше новых моделей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выпустит бюджетный электрокар.

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