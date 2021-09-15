Мировой автопроизводитель сможет превзойти Tesla в электромобилях уже через несколько лет: какой именно и почему

Мировой автопроизводитель сможет превзойти Tesla в электромобилях уже через несколько лет: какой именно и почему

Конкурент компании Илона Маска планирует выпустить 70 электрокаров до 2030 года.

Аналитики компании LMC Automotive считают, что Volkswagen сможет к 2025 году превзойти Tesla и стать главным производителем электрических автомобилей в мире.

Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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Tesla — пока ведущий бренд электромобилей, но скептики много лет утверждают, что вскоре это изменится. Старые автопроизводители начинают выпускать все лучшие электрокары и компания Илона Маска просто не сможет оставаться на высоте.

Среди всех конкурентов Tesla Volkswagen Group лучше всего подходит для того, чтобы заставить ее переживать. Немецкая компания огромная и имеет в своем ассортименте множество брендов. Более того, она уже доказала, что может производить убедительные электромобили.

Генеральный директор VW Group Герберт Дисс ранее давал понять, что планирует забрать долю рынка у Tesla и, в конце концов, превзойти бренд полностью электрических автомобилей.

Недавно он так и написал в Twitter, и отметил в посте Илона Маска, заявив, что их ID.3 и e-tron уже завоевали первые рынки в Европе. Дисс считает, что VW может "обогнать" Tesla до 2025 года.

Hello @Twitter ! I'm here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk — after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions! — Herbert Diess (@Herbert_Diess) January 20, 2021

VW Group до 2030 года планирует выпустить около 70 электрических автомобилей по всему миру. Также она заявила, что хочет значительно усовершенствовать свою стратегию продаж электромобилей в США. Это произошло после того, как президент страны Джо Байден сообщил о планах способствовать внедрению электрокаров.

Однако еще рано точно быть уверенным, что Volkswagen сможет превзойти Tesla, поскольку они строят два новых завода в американском штате Техас и в Германии. Оба должны открыться до конца 2021 года.

Tesla

К тому же сейчас Tesla продает рекордное количество автомобилей и продолжает повышать цены из-за стремительного спроса, а план Байдена оказался не таким, как сначала рекламировалось, но возможно он укрепит продажи электрических авто в США.

Из-за 70 электромобилей у VW есть большой шанс стать первыми в мире, но еще неизвестно, где может быть Tesla через четыре или девять лет. Возможно они построят еще больше заводов и выпустят еще больше новых моделей.

Ранее сообщалось, что Volkswagen выпустит бюджетный электрокар.

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