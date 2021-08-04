Мировой автопроизводитель вложит 30 миллиардов долларов в производство электромобилей

Это должно произойти до 2025 года.

Американская компания Ford намерена инвестировать 30 миллиардов долларов в для выпуска электрокаров.

Об этом сообщает Carscoops.

Ожидается, что, начиная с 2023, объем расходов по созданию машин с ДВС впервые уступит инвестициям в электромобили. Так, автопроизводитель планирует до 2025 года инвестировать в электрификацию продукции 30 млрд, что позволит существенно расширить ассортимент экологически чистой продукции.

Кроме того, начиная с 2023 Ford будет тратить больше денег на электрифицированные автомобили, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

"В 2023 году мы потратим на электромобили более чем на ДВС. Мы были на седьмом небе от успеха Mach-E и F-150 Lightning, привлекая более 70% новых клиентов к бренду Ford. Что это позволяет нам сделать, так это то, что теперь у нас есть возможность не только вести бизнес в сфере ДВС, но и в области электромобилей с пикапом F-150. Так что наши стремления высокие", — отметила главный операционный директор Ford в Северной Америке Лиза Дрейк.

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На прошлой неделе генеральный директор Ford Джим Фарли заявил, что бренд обеспечил более 120 тысяч необязательных бронирований для полностью электрического F-150 Lightning, и сообщил, что 75% из них поступили от клиентов других автопроизводителей.

В руководстве компании Ford надеются на дальнейшие инициативы правительства Байдена в области электрификации автомобильного транспорта. Предполагается, что к 2030 году половина автомобилей, реализованных на американском рынке, будут иметь электропривод.

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