Мировой автопроизводитель завершает выпуск сразу трех моделей

Речь идет о двух седанах и минивэне.

Компания Honda приняла решение прекратить производство моделей Clarity, Legend и Odyssey.

Об этом сообщает NikkeiAsia.

Так, японский автопроизводитель откажется от этих моделей из-за низкого спроса. Отмечается, что до марта 2022 года, то есть до конца нынешнего финансового года, их производство в японском городе Сайама будет завершено, а сам завод закроют. Японская марка уже разослала соответствующее предупреждение поставщикам комплектующих.

Седан Honda Legend актуального поколения выпускается с 2014 года. Весной этого года дебютировал гибрид Legend Hybrid EX с комплексом систем безопасности, в который вошла функция Traffic Jam Pilot — автопилот третьего уровня, официально одобрен японским правительством. Тогда же сообщалось, что Legend Hybrid EX выпустят ограниченной серией из 100 экземпляров, которые можно будет взять только в лизинг. С уходом с рынка Legend автопилот продолжит существование и будет внедрен на другие модели марки.

Honda Legend / MotorGlobe

Что касается седана Clarity, то он впервые был представлен в 2015 году и выпускался в трех модификациях: с гибридной, электрической и водородной силовыми установками. Производство батарейной версии завершилось в прошлом году, а водородный вариант еще можно приобрести, но только в лизинг. В течение года Honda откажется и от выпуска гибрида.

Минивэн Honda Odyssey производят с 2013 года и он уже пережил два обновления. Впрочем, модель не выдерживает конкуренции и Honda приняла решение уйти из этого сегмента.

Associated Press

Ранее рассказывалось о том, что Honda в 2022 году полностью прекратит поставки в Россию своих автомобилей.

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