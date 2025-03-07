Повышение цен на автомобили: мировые производители сделали заявление из-за пошлин Трампа

Автоконцерны будут поднимать цены на автомобили на 25%.

Торговая группа, представляющая почти всех крупных автопроизводителей, предупредила, что новые 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики, введенные президентом США Дональдом Трампом, приведут к резкому росту цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Эти тарифы по Канаде и Мексике повлияют на всех автопроизводителей", — сказал глава Альянса автомобильных инноваций, представляющий всех крупных автопроизводителей в США, кроме Tesla, Джон Боццелла.

Лидеры рынка также заявляли, что новые пошлины могут разрушить интегрированную производственную цепь в Северной Америке, которая существует более 25 лет.

"Большинство прогнозирует, что цены на некоторые модели возрастут до 25%, а негативное влияние на стоимость и доступность автомобилей будет ощутимо почти сразу", — добавил Боццелла.

Он подчеркнул, что невозможно мгновенно перенести производство и снабженческую цепь.

"Именно в этом проблема: автомобильные пошлины могут повысить расходы для потребителей еще до того, как рабочие места вернутся в страну", — сказал Боццелла.

Компания Stellantis сообщила дилерам во вторник, что продолжает переговоры с администрацией Трампа по пошлинам, которые создадут дополнительную финансовую нагрузку для клиентов.

"Из-за высокой интеграции отрасли в Северной Америке эти пошлины поставят марки Chrysler, Dodge, Jeep и Ram в невыгодное положение по сравнению с корейскими, японскими и европейскими производителями", — говорится в письме Stellantis, на которое ссылается Reuters.

Напомним, 6 марта стало известно о падении до трехмесячного минимума доллара. Это произошло из-за тарифных войн американского президента Дональда Трампа.