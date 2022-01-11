Мировые продажи автомобилей Skoda упали в 2021 году на 15%

Мировые продажи автомобилей Skoda упали в 2021 году на 15%

На это повлияли две причины.

Компания Skoda известила об уменьшении объема выпуска автомобилей по итогам 2021 года.

Так, чешский автопроизводитель в прошлом году поставлен 878 200 легковых автомобилей марки Skoda, что является сокращением примерно на 15% по сравнению с 2020 годом, когда было поставлено на 126 600 машин больше, передает "Укравтопром".

Отмечается, что это произошло вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на производство и спрос автомобилей, а также острого дефицита электронных компонентов, что на определенный срок повлекло за собой остановку заводов в Чехии.

В то же время, в Украине реализация новых автомобилей марки Skoda выросла на 22% по сравнению с 2020 годом - до 6 172 экземпляров. Часть этих машин была собрана на украинском заводе "Еврокар".

Добавим, что в Чехии действуют три завода Skoda. На них работает около 34 тысяч человек.

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