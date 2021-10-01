Mitsubishi рассказала об особенностях нового поколения их популярного внедорожника

Автомобиль получит ряд технических обновлений, которые должны его улучшить.

Mitsubishi рассказала подробности о новом поколении плагин-гибридного внедорожника Outlander.

Об этом сообщает Motor1.

Автомобиль будет использовать обновленную гибридную систему бренда, чтобы обеспечить "безопасное, уверенное и комфортное вождение при различных погодных и дорожных условий".

Ранее у Outlander был один электродвигатель, который питает задние колеса, но его новая версия получит два электродвигателя, по одному на каждую ось. Их мощность пока не обнародовали.

Также неизвестно, какой двигатель внутреннего сгорания получит модель. Электризованный Outlander предыдущего поколения имел бензиновый агрегат объемом 2,4 литра мощностью 126 лошадиных сил и крутящим моментом 201 Ньютон-метр.

Предыдущие версии внедорожника имели 2,0-литровый двигатель, но затем им установили более крупный и мощный четырехцилиндровый двигатель, который обеспечил комбинированную мощность 221 л.с.

Mitsubishi рассказали, что новое поколение для лучшего распределения мощности между передними и задними колесами получит эволюционную версию системы Super-All Wheel Control (S-AWC).

По сравнению с обычными моделями, что работают только от ДВС, где система использует тормозную силу только для левого или правого колеса на передней оси, встроенная гибридная версия выигрывает от системы управления торможением задних колес.

В зависимости от дорожных условий, силовой агрегат может работать в семи различных режимах движения. Существует три основных режима: нормальный, гравийный и снежный, а также новый, который раскрывает весь потенциал гибридной системы. Кроме того, есть эко-режим, который предоставляет приоритет "экономичному и экологически чистому вождению".

Ранее сообщалось, что Mitsubishi Outlander, который должен появиться в Украине, получил высшую оценку за безопасность.

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