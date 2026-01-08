Многие водители об этом забывают: за что штрафуют на 850 грн уже при первой остановке

Автомобили / © Pixabay

В Украине на фоне действия нового закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности существенно выросла стоимость полисов. Это привело к тому, что часть водителей начала игнорировать требование закона, отказываясь от покупки автогражданки. Однако юристы отмечают: попытка сэкономить может привести к еще большим расходам из-за штрафов.

Об этом сообщает портал «Твоя МАШИНА» со ссылкой на комментарий юриста Владимира Приходько.

Год назад вступили в силу новые законодательные нормы, предусматривающие увеличение лимитов компенсаций за имущественный ущерб в результате ДТП. Как следствие, страховые компании подняли стоимость своих услуг — цена полисов «автогражданки» выросла в два и более раза.

Из-за финансовой нагрузки некоторые украинские водители решили не продолжать страховку, надеясь избежать проверок. Однако эксперты предостерегают от подобных действий.

Какой размер штрафов

По словам юриста, избежать ответственности за отсутствие действительного полиса невозможно. Если патрульная полиция имеет законные основания для остановки авто и проверки документов, водителя ждет административное наказание.

Сумма штрафа зависит от обстоятельств:

425 гривен — если полис существует, но водитель не имеет его при себе (забыл дома);

850 гривен — если страховой полис отсутствует вообще.

Чтобы не получить штраф из-за забывчивости, юристы советуют пользоваться цифровыми возможностями. Подтянув страховку в приложение «Дия», водитель всегда будет иметь доступ к документу, даже если бумажный бланк остался дома.

Важно понимать, что уплата штрафа не освобождает водителя от обязанности иметь страховку. Как пояснил эксперт, принцип «заплатил и уехал» здесь работает только до следующей остановки полицией.

Если патрульные снова обнаружат отсутствие документа, они имеют право выписать новый штраф. Количество таких постановлений неограничено — водителя будут штрафовать, пока он не оформит обязательное страхование гражданско-правовой ответственности.

