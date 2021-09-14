Модель Toyota может загореться из-за небольшой детали: компания отзывает почти 160 тысяч авто

Пикапы Tundra попали под угрозу из-за дефектов в деталях и дизайне.

Toyota Tundra 2018-2021 годов могут вспыхивать из-за неисправного электрическое соединение в галогенных фарах.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Из-за дефекта производитель отзывает 158 489 пикапов, и все они находятся под угрозой, поскольку проблема заключается не только в партии плохих деталей, но и в дизайне.

Tundra с галогеновыми фарами имеют электрическую схему, которая позволяет одновременно подавать электроэнергию на лампы дальнего и ближнего света при включенном дальним свете. Случаи, когда это может привести к пожару, достаточно специфичны.

Если фары используются в течение длительного периода времени и неоднократно, например, когда автомобиль работает на холостом ходу или длительное время движется на низкой скорости и не дает охлаждать воздух разъема, избыток тепла может ухудшить изоляцию лампы и разъем для лампочки. Это может привести к тому, что фара сломается и погаснет, а в некоторых случаях – к перегреву и возгоранию разъема.

Для всех транспортных средств, которые отзывают, Toyota модифицирует узел жгута проводов двигателя и осмотрит разъем лампы фары, лампочки и узел фар. Также компания заменит любую из вышеупомянутых деталей, которые были повреждены.

Каждый, кто заплатил за решение этой проблемы, имеет право на возмещение. Отзывать Tundra начнут с 1 ноября 2021 года.

carscoops.com

Ранее сообщалось, что Subaru отзовет новые экземпляры популярной модели.

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