Модный аксессуар может нанести серьезные травмы в случае аварии: что известно

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Водителям советуют отказаться от популярного аксессуара для волос — пластиковой заколки-зажима. Этот, на первый взгляд, невинный аксессуар может привести к серьезным травмам шеи и затылка в случае ДТП.

Об этом сообщило издание Ехргеѕѕ.

Во время столкновения головы водителей резко бросает вперед, а затем назад — к подголовнику. Если у человека на затылке находится большая пластиковая заколка, она может застрять между головой и подголовником. Это не только снижает эффективность подголовника как средства защиты, но и может вызвать дополнительные травмы, в частности шейного отдела позвоночника.

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В компании Vertu подчеркивают: подголовник в салоне авто выполняет не только комфортную, но и критически важную функцию безопасности — он удерживает голову в стабильном положении во время аварии. Чтобы эта система работала, голова должна быть максимально близко к подголовнику, верхний край — на уровне ушей, а расстояние — не более 2-3 дюймов. Однако зажим-коготь смещает голову вперед и создает опасный зазор, что повышает риск хлыстовой травмы.

В 2023 году британская студентка Джина Панесар получила серьезные повреждения именно из-за такой заколки. После ДТП ей пришлось перенести операцию, а на восстановление ушло шесть недель. Врачи предполагают, что ранение от левой брови до затылка было вызвано ударом головы о крышу авто и наличием пластиковой заколки.

Эксперты советуют заменить пластиковые аксессуары на мягкие резинки и всегда проверять положение подголовника перед поездкой.

Напомним, недавно эксперты сообщали, что неправильное расстояние до руля может обернуться травмами или усталостью уже через 15 минут.

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